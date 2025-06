Il vero amore vi lascia libere | non è possesso

L'amore, un tema che attraversa i secoli e continua a ispirare. Le parole di pensatori e artisti ci ricordano che l'amore vero non è possesso, ma libertà. In un mondo che spesso confonde i sentimenti con il controllo, riscoprire il valore dell'abbraccio e del rispetto reciproco è essenziale. L'amore non è solo un'emozione, è una forza che guida verso il Bene. Preparati a esplorare questa dimensione profonda e liberatoria!

Parsi?on bisogna lapidare l’amore”. “L’amore non è un braccio di ferro. E’ un abbraccio“. “Se c’è qualcosa di Divino quello è l’amore. E se Dio c’è, è Amore“. “Omnia vincit Amor“. “L’amore non uccide mai“. “L’amore è libertà di essere“. “Se ami, fa ciò che vuoi perché l’amore ti fa fare solo il Bene”". Se ho utilizzato, per iniziare questo articolo, frasi di amore e di speranza, è per contrastare, con l’arte del pensiero, con la poesia, con la fede, con la cultura, l’orrore dell’ultimo feroce femminicidio che la cronaca nera di questi giorni ha registrato: quello di Martina Carbonaro, 14 anni, di Afragola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il vero amore vi lascia libere: non è possesso

Altri articoli sullo stesso argomento

Cannes 2025: il vero protagonista è l’amore

Cannes 2025: il vero protagonista è l’amore. Tra abiti da sogno, flash incessanti e première da standing ovation, il festival trasforma la Croisette in un palcoscenico di emozioni.

Cerca Video su questo argomento: Vero Amore Lascia Libere Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Vero amore: come riconoscerlo subito

cosmopolitan.com scrive: In fondo, il vero amore trascende tutte le leggi che regolano il comportamento umano e va contro l'ego: è libero, fedele, totale e fecondo. Il vero amore ti rende migliore e una persona speciale.

Amore vero: i segnali per riconoscerlo

Segnala alfemminile.com: Tuttavia, l'amore vero è fatto anche di lati negativi e abitudini contrastanti ed è proprio questo uno dei segnali che ce lo fanno riconoscere. Amare incodizionatamente una persona significa ...

Dopo quanto tempo capisci che hai incontrato l'amore vero? La risposta è nelle fasi dell'amore

Come scrive cosmopolitan.com: L’amore vero esiste, scopri come riconoscere il sentimento più puro, come capire che è quello giusto e dopo quanto tempo si può davvero parlare di amore. Di Redazione Digital Pubblicato ...