Il vaiolo delle scimmie può diventare una minaccia globale | lo dicono i ricercatori

Il vaiolo delle scimmie sta risvegliando l'attenzione globale, con ricercatori che avvertono: le nuove varianti di tipo I potrebbero essere più aggressive e diffuse. Questo non è solo un problema di salute pubblica, ma riflette una crescente interconnessione tra i virus e il nostro mondo. In un'epoca di viaggi incessanti e urbanizzazione, la vigilanza è fondamentale. Prepariamoci a saperne di più su come affrontare questa minaccia emergente!

A preoccupare i ricercatori è anche la comparsa di nuove varianti di tipo I, ritenute più aggressive rispetto a quelle precedenti.

