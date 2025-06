Il turismo resta sempre una priorità

Il turismo è un settore cruciale per la ripresa economica del nostro paese, e a Follonica questo assunto trova ulteriore conferma. Il capogruppo Paola Venezia risponde con fermezza alle critiche del centrosinistra, sottolineando l'importanza di una giunta unita verso un futuro prospero. In un contesto in cui il turismo sta vivendo una nuova rinascita, è fondamentale concentrarsi su strategie che attraggano visitatori e investimenti. Scopriremo insieme come!

Il gruppo consiliare "Matteo Buoncristiani Sindaco" risponde alle critiche sollevate dal centrosinistra follonichese in merito al recente riassetto di giunta. "Le grandi campagne politiche del centrosinistra locale iniziano a dare i loro frutti. In senso negativo, ovviamente" afferma Paola Venezia, nuovo capogruppo consiliare della lista civica Buoncristiani. Secondo i consiglieri del gruppo di maggioranza, le dichiarazioni dell’opposizione riguardo l’incapacità dell’attuale amministrazione di garantire un’offerta turistica valida avrebbero influenzato la recente richiesta del Pd di Castiglione della Pescaia che chiede che L’ambito turistico Maremma Nord non sia più guidato da Follonica ma da Castiglione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Il turismo resta sempre una priorità"

Cerca Video su questo argomento: Turismo Resta Priorità Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

«La lotta alle mafie resta una priorità»; “Soste lungo l’Aurelia giusto non consentirle se non c’è la sicurezza”; Turismo, 2024 da record: oltre 5,8 milioni di presenze e boom di visitatori stranieri; Le elezioni comunali del 2025 ad assisi tra sfide politiche e gestione del patrimonio storico. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne