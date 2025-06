Il triste rientro dei giocatori dell’Inter dopo la disfatta di Monaco | a Malpensa morale a terra e quasi nessun tifoso – Il video

Il rientro a Malpensa dei giocatori dell'Inter dopo la disfatta di Monaco è un'immagine che parla da sola: sguardi bassi, morale a terra e un silenzio che pesa. In un momento in cui il calcio italiano cerca di rialzarsi, questa sconfitta bruciante segna un nuovo passo indietro. La reazione della squadra sarà cruciale per il futuro. Gli sportivi si chiedono: come reagiranno? L’orgoglio nerazzurro saprà risollevarsi?

Brucia ancora la pesante sconfitta subita dall’Inter nella finale di Champions League, persa per 5-0 contro il Paris Saint-Germain. Lo si intuisce dagli sguardi, in gran parte rivolti verso terra, degli stessi giocatori, che all’indomani del match di Monaco di Baviera sono atterrati a Malpensa in un clima cupo e decisamente silenzioso. Ad accoglierli hanno trovato pochissimi tifosi, che hanno applaudito la squadra al passaggio di giocatori, dirigenti e staff tecnico. I calciatori nerazzurri – vestiti completamente di nero – hanno camminato in silenzio, dirigendosi a spasso spedito verso il pullman della squadra. 🔗 Leggi su Open.online

