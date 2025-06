Il Treno dei Piccoli torna a Pietrarsa Bambini delle case famiglia in viaggio per visitare il museo nazionale ferroviario

Il Treno dei Piccoli è tornato a far sognare! Oggi, oltre 230 bambini provenienti da case famiglia hanno preso il binario 15 di Roma Termini per un viaggio indimenticabile verso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Questa iniziativa del Gruppo FS non solo celebra la bellezza dei treni, ma promuove anche un messaggio potente: l’importanza di creare ricordi condivisi e di offrire opportunità a chi ne ha bisogno. Un treno che unisce sogni e realtà!

È partito questa mattina dal binario 15 di Roma Termini il Treno dei Piccoli, iniziativa del Gruppo FS giunta alla sua quarta edizione, che anche quest’anno ha accompagnato bambini e bambine provenienti da alcune case famigliaalla scoperta del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa della Fondazione FS Italiane. Oltre 230 piccoli viaggiatori e i loro accompagnatori sono saliti su un treno della Fondazione FSe di. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Il Treno dei Piccoli torna a Pietrarsa. Bambini delle case famiglia in viaggio per visitare il museo nazionale ferroviario

Leggi anche questi approfondimenti

Bambini e obesità: la vita in campagna è davvero un toccasana? Studio finlandese ribalta le convinzioni. Più sovrappeso e ore davanti agli schermi per i piccoli delle aree rurali

Un recente studio finlandese, presentato al Congresso Europeo sull'Obesità di Malaga, sfida l'idea che crescere in campagna sia automaticamente salutare per i bambini.

Cerca Video su questo argomento: Treno Piccoli Torna Pietrarsa Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Gruppo FS, il Treno dei Piccoli torna a Pietrarsa; IL TRENO DEI PICCOLI TORNA A PIETRARSA; Pietrarsa, torna il treno dei piccoli; Pietrarsa, torna il treno dei piccoli. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il treno dei piccoli torna a Pietrarsa

Si legge su msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Torna al museo Fs di Pietrarsa il treno dei piccoli

Come scrive msn.com: Torna al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa della Fondazione Fs Italiane il treno dei piccoli, con oltre 230 bambini delle case famiglia e i loro accompagnatori. Come sottolinea una ntoa l' iniz ...

Pietrarasa, torna il treno dei piccoli

Lo riporta msn.com: È partito questa mattina dal binario 15 di Roma Termini, il Treno dei Piccoli, iniziativa del Gruppo FS giunta alla sua quarta edizione, che ...