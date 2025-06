Il traguardo di Alessia | Le persone vengono qui per trovare il suo sorriso

Alessia ha appena realizzato un sogno: il suo primo contratto di lavoro, un passo fondamentale in un contesto dove la disoccupazione giovanile è ancora una sfida. Il suo sorriso, simbolo di speranza e determinazione, illumina la nuova realtà di via San Paolo. In un’epoca in cui il lavoro è un obiettivo difficile da raggiungere, la storia di Alessia ci ricorda che ogni traguardo, per quanto piccolo, merita di essere festeggiato.

"Sono orgoglioso di te", le dice un amico prima di andare via. Lei è tornata dietro al bancone, dopo i saluti del sindaco Giacomo Ghilardi, gli abbracci dei genitori e della nuova famiglia di via San Paolo. Si asciuga le lacrime. Ha appena firmato il suo primo contratto di lavoro, dopo mesi di tirocinio. "Per me è un traguardo importantissimo. Sono felice". Alessia Cutolo, 28enne di Cinisello, nello spettro autistico, da ieri entra ufficialmente nella squadra dello storico Motta Al Portico, diventato lo scorso gennaio Bar Motta by Luna Blu grazie a un progetto di inclusione sociale e lavorativa.

