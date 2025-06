Il tifoso dell’Inter | I giocatori tornano in Ferrari io domani lavoro Ma è tutto finto

Un tifoso dell'Inter, col cuore spezzato dopo la finale di Champions League, si sfoga in un'intervista virale su TikTok. Con oltre un milione di visualizzazioni, il suo messaggio tocca l'anima di tanti appassionati: "I giocatori tornano in Ferrari, io domani lavoro!" Questo è il riflesso di un sentimento collettivo, dove la passione per il calcio si intreccia con le realtà quotidiane. E tu, come ti senti dopo questa sconfitta? Scopri perché questa intervista sta

L'intervista a un tifoso dell'Inter fuori dallo stadio è diventata virale. Su TikTok ha raggiunto oltre un milione di visualizzazioni e 54.000 like. Il tifoso si lamenta della squadra dopo la sconfitta per 5-0 nella finale di Champions League. Ma basta leggere il nome dall'account da cui è stata pubblicata per capire tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri articoli sullo stesso argomento

Invasione di campo e insulti a Svilar: Daspo di 5 anni al tifoso dell’Atalanta, e c’è di più

L'inaspettata invasione di campo e gli insulti a Svilar hanno portato a un daspo di 5 anni per un tifoso dell'Atalanta.

Cerca Video su questo argomento: Tifoso Dell Inter Giocatori Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Champions League, la vigilia di Psg-Inter in diretta: news e aggiornamenti live; Champions League, Psg-Inter 5-0: nerazzurri sconfitti in finale. VIDEO; Milano come Napoli: tifosi azzurri festeggiano in casa dell'Inter; Serie A: Juventus in Champions, Roma in Europa League e Fiorentina in Conference. Lecce salvo - I verdetti finali, la Serie A 2024/25 abbassa la saracinesca. 🔗Ne parlano su altre fonti

Donnarumma consola i giocatori dell'Inter: il bel gesto durante la premiazione

Si legge su msn.com: Il portiere del Paris Saint Germain e della Nazionale ha voluto rincuorare i calciatori nerazzurri dopo il pesante ko nella finale di Champions League ...

Hakimi gela l'Inter: il gesto ai tifosi subito dopo il gol in finale di Champions

Secondo msn.com: Ventisei anni, Hakimi ha segnato il nono gol stagionale, forse il più semplice. Doué lo pesca solo soletto nel cuore dell'area e per battere Sommer il marocchino deve solo appoggiare il pallone in ...

Il pullman dell'Inter arriva a Monaco. I tifosi: "Taremi svegliati"

Scrive repubblica.it: MONACO DI BAVIERA – Giocatori, staff tecnico e dirigenti dell’Inter hanno raggiunto in pullman l’albergo dove la squadra sarà in ritiro alla vigilia della finale di Champions League contro il PSG. Ad ...