Il territorio pontino tra clan mafiosi e l' ascesa di gruppi autoctoni | la mappa degli interessi criminali

Nel cuore del territorio pontino, l’ombra della criminalità si evolve: da clan mafiosi storici all’emergere di gruppi autoctoni, la mappa degli interessi criminali cambia volto. Un “patto” di non belligeranza segna un equilibrio instabile, alimentando un mercato degli stupefacenti sempre più radicato. Questo scenario inquietante rivela come le dinamiche locali siano influenzate da una competizione che travalica i confini pericolosi della legalità. Che futuro attende questa terra?

Da dinamiche di competizione e contrapposizione a un “patto” di non belligeranza, che sul territorio pontino ha prodotto una rapida ascesa delle compagini criminali autoctone che gestiscono il mercato degli stupefacenti ma che radicano il loro potere anche attraverso fenomeni di assoggettamento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Il territorio pontino tra clan mafiosi e l'ascesa di gruppi autoctoni: la mappa degli interessi criminali

