Il principe Harry sta riconsiderando le sue radici, puntando a un cambio di cognome da Windsor a Spencer. Questo gesto non √® solo un atto personale, ma riflette un trend pi√Ļ ampio di ricerca di identit√† e connessione familiare. L'idea di tornare al nome della madre, Diana, potrebbe rappresentare il desiderio di riscoprire legami autentici in un mondo che spesso sembra superficiale. Cosa ne pensi? Un ritorno alle origini pu√≤ davvero fare la differenza?

Il Daily Mail racconta in esclusiva che il principe ha chiesto consiglio al fratello della principessa Diana sulla possibilit√† di cambiare il cognome in Spencer. 🔗 Leggi su Vanityfair.it ¬© Vanityfair.it - Il tentativo del principe Harry: lasciare il cognome Windsor e prendere Spencer, quello della madre

