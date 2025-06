Il telefono squilla anche durante i controlli pusher continua a ricevere ordini e viene arrestato

Un pusher albanese di 31 anni è stato arrestato mentre il suo telefono continuava a squillare, testimoniando una fiorente attività di spaccio. Questo episodio mette in luce un trend allarmante: la criminalità si adatta e sfrutta la tecnologia per sfuggire alle forze dell'ordine. La domanda sorge spontanea: fino a che punto possono spingersi i traffici illeciti in un'era di connessione costante? Un campanello d'allarme per tutti noi.

Il suo telefono, praticamente una piazza di spaccio, continuava a squillare. Sempre. Anche durante un controllo di polizia. Così proprio la sua florida attività, quella di pusher appunto, gli è costata l'arresto. A finire in manette è stato un cittadino albanese di 31 anni, fermato in viale.

