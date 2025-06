Il telefono è uno strumento educativo occhio alle conseguenze di un uso sbagliato della tecnologia

L'educazione digitale è diventata cruciale nel nostro mondo iperconnesso. I ragazzi della scuola media stanno prendendo posizione con un manifesto che condanna l'uso scorretto della tecnologia. Un passo importante verso una generazione consapevole! La tecnologia, se usata in modo responsabile, può essere un potente alleato. Questo impegno non solo promuove il rispetto reciproco, ma prepara i giovani a navigare in un futuro digitale più etico e sano.

«Non userò la tecnologia per mentire, deridere o ingannare un altro essere umano e non mi farò coinvolgere in conversazioni che potranno fare del male a qualcun altro e soprattutto a me. Vittima o carnefice non saranno un mio profilo». È questo uno degli impegni che i ragazzi della scuola media. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - «Il telefono è uno strumento educativo, occhio alle conseguenze di un uso sbagliato della tecnologia»

