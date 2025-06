Il successo del Festival testimonia l’impegno della società civile e delle imprese

Il festival non è solo un evento, ma un autentico manifesto di un cambiamento collettivo. Con numeri da record e una partecipazione entusiasta, ci dimostra che società civile e imprese possono unirsi per affrontare le sfide della sostenibilità. Questo trend di cooperazione è più che mai necessario: l'impegno condiviso può trasformare le belle parole in azioni concrete, ponendo le basi per un futuro migliore per tutti. Non rimanere indietro, unisciti al movimento!

Riproponiamo il testo di Andrea De Tommasi a della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS del 24 maggio 2025 Non solo numeri da record, ma una partecipazione diffusa, continua e concreta. E la sensazione che società civile e imprese siano davvero a bordo: per la sostenibilità, per cambiare il modello di sviluppo. Questo è stato il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025, che si è concluso il 23 maggio, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, con l’evento “ L’ora della verità per lo sviluppo sostenibile a dieci anni dall’Agenda 2030, dagli Accordi di Parigi e dalla Laudato Si’ ”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

