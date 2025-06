Il sistema carcerario deve cambiare davvero

Il 1° giugno 2025 segna un punto di svolta per il sistema carcerario italiano. Con nuove nomine strategiche, tra cui Antonia Giammar, si apre la strada a una riforma attesa da tempo. Questo cambiamento non è solo un’opportunità per migliorare le condizioni di vita nei penitenziari, ma rappresenta anche un passo cruciale verso la riparazione del tessuto sociale. Sarà fondamentale seguire come queste figure trasformeranno la giustizia in Italia!

Firenze, 1 giugno 2025 – Nel Consiglio dei ministri del 26 maggio 2025 sono stati nominati il capo dipartimento per gli Affari di giustizia, il capo dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il capo dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi. Rispettivamente i tre ruoli sono stati attribuiti ad Antonia Giammaria, Stefano Carmine De Michele e Lina Di Domenico, quest'ultima molto vicina al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. Alcuni addetti ai lavori erano convinti che sarebbe stata lei - già vice del precedente capo del Dap Giovanni Russo, dimessosi cinque mesi fa - ad assumere la guida dell'amministrazione.

