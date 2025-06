Il sindaco di Varsavia contro lo storico nazionalista | il ballottaggio che divide la Polonia

Il ballottaggio in Polonia rappresenta uno snodo cruciale per il futuro del paese, diviso tra progressismo e nazionalismo. Il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski, si erge a simbolo di una Polonia più aperta e europeista, mentre l'altro candidato incarna una visione più tradizionalista. Con il crescente dibattito su diritti civili e democrazia in Europa, gli occhi sono puntati su questa scelta: un voto che potrebbe riscrivere la storia del continente.

Giornata elettorale decisiva in Polonia dove oggi i cittadini sceglieranno il nuovo presidente nel ballottaggio tra il candidato di centrodestra moderato, il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski sostenuto da Coalizione Civica e dalle altre formazioni liberali e centriste che appoggiano il governo del suo compagno di partito Donald Tusk, e il nazionalista conservatore Karol Nawrocki, storico e presidente dell’Istituto per la Memoria Nazionale vicino al Partito Diritto e Giustizia che ha guidato il Paese dal 2015 al 2023 ed esprime il capo di Stato uscente Andrzej Duda. Un voto decisivo per la Polonia: arrivo in volata?. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il sindaco di Varsavia contro lo storico nazionalista: il ballottaggio che divide la Polonia

