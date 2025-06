Il ritorno di Greta Thunberg si imbarca a Catania verso Gaza

Greta Thunberg è tornata in azione, salpando da Catania verso Gaza con l’imbarcazione Madleen. Una missione che va oltre le onde: un gesto forte in un momento cruciale per i diritti umani e la lotta al cambiamento climatico. La sua presenza accende i riflettori su una crisi globale che richiede attenzione e solidarietà. Un invito a riflettere su come le vere battaglie si combattono anche in mare, per un futuro migliore.

É salpata verso Gaza dal porticciolo catanese di San Giovanni Li Cuti la Madleen, imbarcazione di 18 metri con un equipaggio di 11 membri della ong Freedom Flotilla: a bordo anche l'attivista svedese Greta Thunberg, che prima di salpare ha parlato di «missione civile che vuole simbolicamente rompere l'assedio» della Striscia. Thunberg, che sabato non aveva voluto parlare dal palco di Etna comics,.

La lotta di Greta Thunberg tra clima e diritti umani - Scopri come Greta Thunberg unisce la sua passione per la giustizia climatica con la lotta per i diritti umani.

Il ritorno di Greta Thunberg, si imbarca a Catania verso Gaza

Greta Thunberg da green a ProPal: si imbarca a Catania per Gaza con attori e politici

Dall'ambiente alla Palestina. Greta imbarca l'estrema sinistra sulla nave da Catania per Gaza

