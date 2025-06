Il ritorno del Vespucci a Genova | celebrazioni con Mattarella e Frecce Tricolore

Il ritorno del veliero Amerigo Vespucci a Genova segna un momento storico di celebrazione e orgoglio nazionale. Con la presenza del Presidente Mattarella e le spettacolari Frecce Tricolore, l'evento si inserisce in un trend di riscoperta delle tradizioni marittime italiane, simbolo di un patrimonio culturale unico. Non perdere l'occasione di vivere un finale che celebra non solo la navigazione, ma anche l’unità e la bellezza del nostro Paese!

Trentacinque porti in trenta Paesi di tutto il mondo. Due anni di navigazione lungo le coste dei cinque continenti e 18 tappe nelle acque del Mediterraneo. A dieci giorni dalla conclusione, il tour Vespucci si prepara al ritorno a Genova, la città da dove tutto è iniziato ormai due anni fa, l'1 luglio 2023. Ad impreziosire la cerimonia di chiusura ci sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme con i principali rappresentanti del governo per dare il bentornato alla "nave più bella del mondo". Il veliero arriverà a Genova il 10 giugno, in occasione della giornata della Marina Militare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il ritorno del Vespucci a Genova: celebrazioni con Mattarella e Frecce Tricolore

Leggi anche Tour Mediterraneo Vespucci, ritorno a Napoli per la 13esima tappa - La Nave Amerigo Vespucci, storica nave scuola della Marina Militare e simbolo del Made in Italy, approda a Napoli per la sua 13esima tappa.

Ne parlano su altre fonti

Nave Amerigo Vespucci a Genova: date, come prenotare la visita e info; Mattarella torna a Genova il 10 giugno per l'arrivo della 'Vespucci'; Mattarella ritorno a Genova; Il Presidente Mattarella torna a Genova il 10 giugno. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Genova (ri)accoglie Mattarella per il gran ritorno della Vespucci

Lo riporta primocanale.it: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, tornerà a Genova il prossimo 10 giugno 2025 per la celebrazione della Giornata della Marina Militare, che coinciderà con il ritorno della storica nav ...

Il Presidente Mattarella torna a Genova il 10 giugno

Come scrive rainews.it: L'occasione sarà il Giorno della Festa della Marina Militare con il rientro della Vespucci nel capoluogo ligure ...

Mattarella torna a Genova per accogliere la nave Vespucci

Lo riporta ligurianotizie.it: Genova, il Presidente Mattarella torna il 10 giugno per l’arrivo della nave Vespucci e la Giornata della Marina Militare.