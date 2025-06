Il riscatto dalle mafie in un gemellaggio Casal di Principe e Corleone firmano l' intesa

Un passo significativo verso il riscatto dalle mafie: Casal di Principe e Corleone hanno stretto un gemellaggio, unendo le forze per promuovere cultura, legalità e turismo. Questo accordo non è solo un simbolo di speranza, ma rappresenta un trend crescente in Italia, dove le comunità si rialzano e collaborano per costruire un futuro migliore. Un invito a credere nel cambiamento e a valorizzare la bellezza di territori unici.

Progetti di collaborazione nei settori della cultura, legalità, turismo e sviluppo territoriale. Si è concluso, con con la firma del Protocollo d'Intesa, l'iter per il gemellaggio tra i Comuni di Casal di Principe e Corleone, due comunità profondamente segnate dalle mafie e che hanno avviato.

Casal di Principe e Corleone, simboli di una lotta contro la criminalità organizzata, si uniscono in un gemellaggio storico dedicato alla legalità.

