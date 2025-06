Il Rettore dell’UniFg nominato componente del Consiglio Superiore di Sanità

Un traguardo significativo per l'Università di Foggia! Il rettore Lorenzo Lo Muzio entra nel Consiglio Superiore di Sanità, un riconoscimento che riflette l'importanza crescente della ricerca accademica nel settore sanitario. In un periodo in cui la salute pubblica è al centro del dibattito nazionale, la presenza di esperti come Lo Muzio promette di apportare innovazione e competenza alle politiche sanitarie italiane. Un passo verso un futuro più sano!

Con decreto firmato il 29 maggio 2025 dal ministro della Salute, prof. Orazio Schillaci, il Rettore dell’Università di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio, è stato nominato componente del Consiglio Superiore di Sanità - massimo organo tecnico-consultivo del ministero della Salute - per il triennio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Il Rettore dell’UniFg nominato componente del Consiglio Superiore di Sanità

Cerca Video su questo argomento: Rettore Dell Unifg Nominato Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Il Rettore dell’Università di Foggia nominato componente del Consiglio Superiore di Sanità. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Il Rettore dell’UniFg nominato componente del Consiglio Superiore di Sanità

Si legge su foggiatoday.it: Prestigioso riconoscimento per il prof. Lorenzo Lo Muzio, ordinario di Malattie Odontostomatologiche e figura di riferimento nel panorama della medicina accademica italiana – che si aggiunge ad altre ...