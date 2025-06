Il rettore della Vanvitelli tra i 30 componenti del Consiglio Superiore di Sanità

Il Rettore Gianfranco Nicoletti della Vanvitelli è stato nominato tra i 30 membri del Consiglio Superiore di Sanità, un passo che sottolinea l’importanza della sinergia tra istruzione e sanità. Questa nomina non solo rappresenta un riconoscimento per l'ateneo, ma si inserisce in un contesto più ampio di rinnovamento e innovazione nella sanità italiana. Un'opportunità imperdibile per influenzare le politiche sanitarie future!

Il rettore della Vanvitelli, Gianfranco Nicoletti, entra a far parte del Consiglio Superiore di Sanità per il triennio 2025-2028. La nomina è stata ufficializzata dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha firmato il decreto con cui sono stati conferiti gli incarichi ai 30 membri che.

