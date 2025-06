Il Questore se ne va | Una città attenta Ma deve svecchiarsi con luci e telecamere

Il saluto del Questore Salvatore Barilaro segna un momento di cambiamento per Monza. Mentre la città guarda al futuro, emerge la necessità di rinnovarsi: più luci e telecamere sono essenziali per garantire sicurezza e vivibilità. In un contesto in cui molte città italiane stanno puntando su innovazione e tecnologia, Monza è chiamata a non restare indietro. La sfida è aperta: come rispondere a questa chiamata?

Il Questore gentiluomo. Salvatore Barilaro, prima di andarsene anzitempo (sarebbe dovuto accadere entro fine anno, ma gli è stato chiesto di anticipare a giugno per andare a dirigere la Questura di Pisa), saluta quella che per quasi due anni era diventata la sua città. "Monza mi mancherà, mi ha accolto benissimo, le sinergie istituzionali sono di alto livello e ci sono personalità qualificate nelle altre forze dell'ordine, lascio affetti e amicizie". Parliamo di sicurezza, i giovani sembrano dare grattacapi, dai maranza ai baby pusher. "Un tasto delicato, possono essere potenziali vittime ma anche per così dire i moderni criminali, colpisce molto l'aspetto sociologico di questo problema.

