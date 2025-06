Il punto nascite è salvo | sollievo a Montecchio

Il punto nascite di Montecchio Emilia è salvo e porta un respiro di sollievo in un contesto sanitario sempre più a rischio. Dopo anni di chiusure e incertezze, questa vittoria rappresenta non solo un traguardo per la comunità locale, ma anche una speranza per il diritto alla salute delle donne. I sindaci della Val d’Enza si uniscono in un coro di gratitudine, segnando un passo importante verso un futuro più sicuro e sereno per le famiglie.

Montecchio Emilia (Reggio Emilia), 1 giugno 2025 – C’erano anche i sindaci della Val d’Enza l’altra sera a Sant’Ilario, anch’essi preoccupati per il destino di ostetricia e ginecologia all’ospedale di Montecchio dopo la chiusura, più o meno nel periodo del dilagare del Covid, di tutti gli altri punti nascita della provincia. L’assessore regionale Massimo Fabi ha ribadito, con l’ex dg dell’Asl Fausto Nicolini, i rischi connessi in generale con un numero annuale troppo ridotto di parti. All’ospedale Franchini, che ha valenza sempre più interprovinciale, non verrà comunque chiuso il punto nascita, come è stato possibile intuire anche dalle parole di Barbara Gilioli, direttrice del distretto di Montecchio, organizzatore per l’Asl del convegno curato dal Comitato consultivo misto e da CuraRe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il punto nascite è salvo: sollievo a Montecchio

