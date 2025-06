Il Psg sfila per gli Champs Elysees con il trofeo della Champions League

Una vittoria storica per il PSG, che finalmente alza la sua prima Champions League, sfilando trionfante sugli Champs Élysées. Questo successo non è solo un traguardo sportivo, ma un simbolo della crescente forza del calcio francese nel panorama europeo. Con giocatori di calibro mondiale e una città che si illumina di festa, il Paris Saint-Germain segna un nuovo capitolo nella sua storia, facendo battere i cuori dei tifosi.

I giocatori del Paris Saint-Germain sfilano per gli Champs Elysees, a Parigi, sfoggiando il trofeo della Champions League. Il club francese ha vinto la prima Coppa dei Campioni della sua storia battendo l'Inter in finale per 5-0.

Leggi anche Champions League, il Psg sfila per gli Champs Elysees con il trofeo - Il Paris Saint-Germain celebra un trionfo storico, sfilando per gli Champs Élysées con il trofeo della Champions League tra le mani! Questa vittoria non segna solo un successo calcistico, ma rappresenta un momento di orgoglio nazionale per la Francia.

