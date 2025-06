Il Psg e quel calcio d' inizio stile rugby che aveva già fatto capire tutto sulla finale

Il PSG ha sorpreso tutti con un calcio d'inizio in stile rugby, un gesto audace che ha subito segnato l'intento della squadra di Luis Enrique: vincere a tutti i costi. Questo approccio innovativo non è solo una strategia, ma riflette un trend emergente nel calcio moderno, dove la creatività e il coraggio possono cambiare le sorti di una partita. Chi ha detto che il calcio deve seguire sempre le stesse regole?

Pronti, via e la squadra di Luis Enrique butta avanti ha subito fatto capire agli avversari che è scesa in campo per vincere. Quella rimessa può sovvertire le regole del calcio.

Perché il PSG ha sbagliato apposta il calcio d’inizio contro l’Inter battendo in modo orribile

Riporta fanpage.it: I francesi hanno scagliato il pallone in fallo laterale, a pochi metri dalla porta di Sommer. Almeno in apparenza è sembrato un errore, ma non è così. Quel modo di battere è un segnale chiaro.

PSG-Inter, il calcio d’inizio è una dichiarazione d’intenti: la touche voluta da Luis Enrique. Caressa e Bergomi increduli

Secondo sport.virgilio.it: PSG-Inter si apre con un'azione inedita: i francesi lanciano subito la palla in fallo laterale. La mossa di Luis Enrique stupisce anche Caressa e Bergomi ...

