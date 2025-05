Il PSG annienta l’Inter | 5-0 nella finale di Champions League 2025

Una notte da sogno per il PSG, che con una vittoria clamorosa di 5-0 sull'Inter non solo conquista la sua prima Champions League, ma segna un nuovo capitolo nella storia del calcio europeo. Questo trionfo insegue un trend di potere e prestigio, confermando l'ascesa delle squadre ricche nel panorama calcistico. Una disfatta per l'Inter, che dovrà ora risollevarsi e ripensare il proprio futuro. Chi sarà il prossimo a cambiare le sorti?

Una notte che resterà impressa a fuoco nella memoria di tifosi, appassionati e addetti ai lavori. Il Paris Saint-Germain conquista la sua prima, storica Champions League travolgendo l'Inter con un roboante 5-0, firmando il triplete e riscrivendo la storia del calcio europeo. Per i nerazzurri, invece, è una disfatta che rischia di lasciare strascichi profondi, sportivi e psicologici. Ecco la cronaca, i numeri e le reazioni di una finale che ha già fatto scuola. foto x.comInter Un dominio senza appello: la partita minuto per minuto. Sin dal fischio d'inizio, il PSG impone la sua legge: pressing alto, ritmo forsennato, qualità tecnica e idee chiare.

