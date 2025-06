Il programma One UI 8 beta sta arrivando anche sui Galaxy S23 e Galaxy S22

Samsung ha avviato il rollout della beta di One UI 8 per i Galaxy S22 e S23, una mossa che segna l’impegno del brand nel tenere aggiornati anche i modelli più recenti. Questo trend di aggiornamenti rapidi si inserisce in una crescente richiesta di innovazione e personalizzazione da parte degli utenti. Non perdere l’occasione di scoprire le nuove funzionalità che potrebbero rivoluzionare la tua esperienza smartphone!

Sembra proprio che Samsung stia per estendere il programma One UI 8 beta anche ai "vecchi" flagship delle gamme Galaxy S22 e Galaxy S23. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Il programma One UI 8 beta sta arrivando anche sui Galaxy S23 e Galaxy S22

Partito il programma One UI 8 beta per Galaxy S25: ecco le novità dell'Android 16 di Samsung

Il programma One UI 8 beta è ufficialmente partito per la serie Samsung Galaxy S25, portando con sé le ultime innovazioni dell'Android 16.

