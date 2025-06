Il progetto che unisce scuola e comunità contro la povertà educativa Under Community si presenta

Il progetto Under Community, un'iniziativa quadriennale di Arci Pescara, si propone di combattere la povertà educativa, un tema sempre più urgente nel nostro Paese. Mercoledì 4 giugno alle ore 10, nella sala consiliare del Comune di Montesilvano, scopriremo come scuole e comunità possono collaborare per garantire a tutti i bambini opportunità di crescita e sviluppo. Un'occasione imperdibile per riflettere sul futuro dei nostri giovani!

Under Community si presenta, è il progetto quadriennale contro la povertà educativa promosso da Arci Pescara, capofila di un ampio partenariato di enti del Terzo Settore, scuole e istituzioni. Appuntamento nella sala consiliare del Comune di Montesilvano mercoledì 4 giugno ore 10 per una.

