Il progetto che unisce scuola e comunità contro la povertà educativa Under Community si presenta

Mercoledì 4 giugno, alle 10, la sala consiliare di Montesilvano ospiterà la presentazione di "Under Community", un progetto quadriennale che mira a contrastare la povertà educativa. Un'iniziativa che non solo coinvolge scuole e istituzioni, ma abbraccia anche l'intera comunità. In un'epoca in cui il diritto all'istruzione è più che mai fondamentale, questa alleanza rappresenta un passo verso un futuro migliore per le nuove generazioni. Non perdere l'opportunità di scoprire

Under Community si presenta, è il progetto quadriennale contro la povertà educativa promosso da Arci Pescara, capofila di un ampio partenariato di enti del Terzo Settore, scuole e istituzioni. Appuntamento nella sala consiliare del Comune di Montesilvano mercoledì 4 giugno ore 10 per una.

