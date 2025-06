Il prof e le minacce alla figlia di Meloni | Chiedo scusa un gesto stupido

Le parole di Stefano Addeo, il professore che ha minacciato la figlia di Giorgia Meloni, sollevano un dibattito acceso su libertà di espressione e responsabilità. In un'epoca in cui le emozioni sociali spingono a reazioni estreme, il suo “gesto stupido” si trasforma in un campanello d'allarme. Fino a dove possiamo spingerci per difendere le proprie opinioni? La linea tra critica e provocazione è sottile e da riflettere.

Tempo di lettura: < 1 minuto “È stato un gesto stupido, scritto d’impulso. Chiedo scusa per il contenuto del post: non si augura mai la morte, soprattutto a una bambina. Ma non ritiro le mie idee politiche: non mi sento rappresentato da questo governo”. Lo afferma Stefano Addeo, il docente di Tedesco di un istituto superiore della provincia di Napoli, intervistato dal Roma online dopo le polemiche nate dal suo post sulla figlia di Giorgia Meloni. “Mi rendo conto della gravità – aggiunge – ma in classe non ho mai fatto politica. I miei studenti mi vogliono bene. Odio ogni forma di violenza, amo gli animali, faccio volontariato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il prof e le minacce alla figlia di Meloni: “Chiedo scusa, un gesto stupido”

Altri articoli sullo stesso argomento

“Chiedo scusa ai tifosi”. Le parole di Sinner dopo l’incredibile partita agli Internazionali di Roma

Jannik Sinner si scusa con i tifosi dopo una straordinaria vittoria agli Internazionali d’Italia. In una giornata perfetta per il tennis italiano, Sinner ha battuto il temibile Francisco Cerundolo in due set, contribuendo ai successi di Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti.

Cerca Video su questo argomento: Prof Minacce Figlia Meloni Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Un prof di Nola l’autore delle minacce alla figlia di Meloni: “Le auguro la sorte di Martina”; Minacce alla figlia di Meloni, la premier: Clima violento e malato; È un prof campano l'autore delle minacce alla figlia di Meloni: «Ti auguro la fine di Martina». Odio social anche contro le figlie del ministro Piantedosi; Un prof campano l'autore delle minacce social alla figlia di Meloni. L'ira di Valditara: «Sanzioneremo chi non è degno di insegnare. 🔗Ne parlano su altre fonti

Meloni, minacce alla figlia: «Un gesto stupido, chiedo scusa», le parole del prof

Si legge su ilmattino.it: «È stato un gesto stupido, scritto d'impulso. Chiedo scusa per il contenuto del post: non si augura mai la morte, soprattutto a una bambina. Ma non ritiro le mie idee politiche: ...

Meloni, minacce alla figlia: individuato il prof campano autore degli insulti, chi è e cosa insegna

Lo riporta ilmattino.it: È stato identificato dalla polizia postale e ha già ammesso agli investigatori di essere l'autore delle minacce social alla figlia della premier Giorgia Meloni, Ginevra.

Governo: prof autore minacce a figlia Meloni, chiedo scusa, mio gesto stupido

Scrive lapresse.it: È quanto ha dichiarato in una intervista esclusiva al Roma online Stefano Addeo, docente di tedesco in un liceo della provincia di Napoli, che in un post ha augurato alla figlia di Giorgia Meloni “la ...