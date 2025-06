Il prof che ha minacciato la figlia di Meloni si scusa | Ma non ritiro le mie idee politiche

Il gesto del professore di tedesco che ha minacciato la figlia della premier Meloni riaccende il dibattito sul linguaggio dell'odio e la responsabilità dei docenti. "È stato un gesto stupido", ha dichiarato, ma il suo rifiuto di ritirare le idee politiche solleva interrogativi su etica e educazione. In un'epoca in cui le parole possono ferire, è cruciale riflettere sulle conseguenze delle proprie affermazioni. Le polemiche non si placano!

Roma, 1 giugno 2025 - Ha chiesto scusa il professore di tedesco autore del post in cui augurava alla figlia della premier, Giorgia Meloni, di fare la fine della ragazza vittima di femminicidio ad Afragola. " E' stato un gesto stupido, scritto d'impulso ", ha affermato Stefano Addeo, docente di tedesco in un istituto superiore della provincia di Napoli, intervistato dal Roma online, "chiedo scusa per il contenuto del post: non si augura mai la morte, soprattutto a una bambina. Ma non ritiro le mie idee politiche: non mi sento rappresentato da questo governo". Addeo ha spiegato di aver scritto il post "nella notte, dopo aver sentito al telegiornale che l'Italia continuava a inviare armi a Israele": "Mi sono svegliato la mattina e ho detto: 'Madonna mia, cosa ho scritto'. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il prof che ha minacciato la figlia di Meloni si scusa: “Ma non ritiro le mie idee politiche”

Choc contro la figlia di Giorgia Meloni: le parole al veleno

Un'ondata di indignazione ha colpito il panorama politico italiano dopo un attacco alla figlia di Giorgia Meloni, legato alla tragica morte di Martina Carbonaro.

