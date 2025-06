Il prof che ha augurato la morte alla figlia di Meloni | Un errore stupido ma questo governo non mi rappresenta

Un gesto impulsivo che ha scatenato un dibattito acceso sulle responsabilità del linguaggio pubblico. Il professore, travolto dall'emozione, ha fatto un passo falso, ma il suo pensiero su un governo che non rappresenta tutti noi è più che mai attuale. In un'epoca in cui le parole pesano, riflettiamo su come il disaccordo possa sfociare in frasi infelici. La polemica ci invita a ripensare il dialogo in un clima politico così acceso.

“È stato un gesto stupido. Un post scritto d’impulso nella notte, dopo aver sentito al telegiornale che l’Italia continuava a inviare armi a Israele. Mi sono svegliato la mattina e ho detto: “Madonna mia, cosa ho scritto”. L’ho cancellato subito. Mi pento del contenuto: non si augura mai la morte, soprattutto a una bambina. Ma non ritiro le mie idee politiche: non mi sento rappresentato da questo governo e non cambio idea neanche se mi imprigionano”. A parlare, intevistato dal quotidiano Roma online, è il professore di tedesco della provincia di Napoli che in un post su Facebook ha scritto di augurare alla figlia di Giorgia Meloni “ la sorte della ragazza di Afragola “, cioè la 14enne Martina Carbonaro, uccisa a colpi di pietra dall’ex fidanzato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il prof che ha augurato la morte alla figlia di Meloni: “Un errore stupido, ma questo governo non mi rappresenta”

