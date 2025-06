Il prof che ha augurato la morte alla figlia di Meloni si sente Che Guevara | Non cambio idea neanche se mi imprigionano

Un insegnante che si sente un martire del pensiero critico? La controversa uscita di Stefano Addeo riaccende il dibattito sulla libertà di espressione e le conseguenze delle parole. Dopo aver augurato la morte alla figlia di Giorgia Meloni, il prof cerca di giustificarsi, ma il suo messaggio resta inquietante. In un'epoca dove l'odio sembra prevalere, è fondamentale riflettere sul potere delle parole e sulle loro ricadute. Come possiamo costruire un dialogo costrutt

Un po’ martire, un po’ guerrigliero, ora il prof odiatore chiede scusa, ma con tanti imbarazzanti distinguo: è la singolare reazione di Stefano Addeo, l’insegnante campano che ha augurato alla figlia di 9 anni di Giorgia Meloni di avere la stessa sorte di Martina Carbonaro, vittima di femminicidio a 14 anni. Che cosa ha detto Stefano Addeo. «È stato un gesto stupido. Un post scritto d’impulso nella notte, dopo aver sentito al telegiornale che l’Italia continuava a inviare armi a Israele. Mi sono svegliato la mattina e ho detto: ‘Madonna mia, cosa ho scritto’. L’ho cancellato subito. Mi pento del contenuto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il prof che ha augurato la morte alla figlia di Meloni si sente Che Guevara: “Non cambio idea neanche se mi imprigionano”

Il prof che ha augurato la morte alla figlia di Meloni: “Un errore stupido, ma questo governo non mi rappresenta”

Un gesto impulsivo che ha scatenato un dibattito acceso sulle responsabilità del linguaggio pubblico.

