Il prof aveva attaccato anche i figli di Salvini e Tajani I post dell' odio

L'odio sui social è un tema sempre più scottante, e il caso del professore di Marigliano ne è l'ennesima dimostrazione. Non solo attacchi diretti ai figli dei politici, ma anche un riflesso inquietante della nostra società. Addeo ammette di aver agito d'impulso, ma è ora fondamentale riflettere sulle conseguenze delle parole. In un'epoca in cui il linguaggio d'odio sembra proliferare, quale sarà il futuro dei nostri giovani? La responsabilità è di tutti.

Stefano Addeo, il professore di Marigliano autore del post degli auguri di morte alla figlia di Giorgia Meloni, Ginevra, ha dichiarato al Roma ore di aver scritto d'impulso quel "post stupido", così lo ha definito, in cui auspicava per la bambina la stessa sorte di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa ad Afragola. Ma quanto scritto su Fb dall'insegnante non è un caso isolato. Pochi giorni fa Addeo augurava la stessa sorte dei palestinesi a Gaza ai figli della Meloni e dei vicepremier e ministri Antonio Tajani e Matteo Salvini, scrive Adnkronos. "Ai vostri figli la stessa sorte" scriveva sotto un post sui bambini uccisi in Palestina. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il prof aveva attaccato anche i figli di Salvini e Tajani. I post dell'odio

