Il produttore toscano di cioccolato che da 30 anni coltiva il suo cacao in Venezuela

In un'epoca in cui il cioccolato è spesso un prodotto industriale, Alessio Tessieri rompe gli schemi. Da 30 anni coltiva il suo cacao in Venezuela, portando un pezzo di autenticità toscana nel mondo del dolce. Con Noalya, ogni morso racconta una storia di passione e rispetto per la tradizione. Scoprire questo cioccolato significa riscoprire le radici di un alimento amato da tutti. Un viaggio sensoriale che conquista anche i palati più esigenti!

In un mondo dove il cioccolato viene spesso prodotto lontano dalla sua origine, Alessio Tessieri ha scelto la strada più autentica e coerente: coltivare personalmente il cacao nelle piantagioni venezuelane e trasformarlo in Toscana creando un marchio che è anche un manifesto. Con Noalya. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Il produttore toscano di cioccolato che da 30 anni coltiva il suo cacao in Venezuela

Approfondimenti da altre fonti

Il produttore toscano di cioccolato che da 30 anni coltiva il suo cacao in Venezuela. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il produttore toscano di cioccolato che da 30 anni coltiva il suo cacao in Venezuela

Da firenzetoday.it: A Ponsacco, in provincia di Pisa, c'è un produttore di cioccolato che non solo trasforma il cacao in cioccolato, ma lo coltiva. Direttamente in Venezuela. Alessio Tessieri con Noalya rivoluziona il co ...

Cioccolato. Ecco perché entro 30 anni potrebbe scomparire

Si legge su si24.it: Fan del cioccolato in allerta: tra 30 anni rischiamo di vederlo scomparire ... di sussistenza basate su tecniche ormai obsolete. I produttori hanno quindi dovuto optare per l’invasione di ...

Merano Wine Festival, premiato un cioccolato toscano

Da firenzetoday.it: Il cioccolato toscano, di Ponsacco, Noalya fa il pieno di premi e riconoscimenti al Merano Wine Festival e il suo 309 Grand Cuvee Character 85% diventa l’unico Cioccolato d’Italia a ricevere il ...