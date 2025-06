Il principe del pop torna a Milano | Justin Timberlake agli I-Days per una notte di pura magia

Il 2 giugno 2025, Milano si prepara a vivere una notte di pura magia con Justin Timberlake all'Ippodromo SNAI San Siro! Il principe del pop torna in Italia dopo cinque anni, pronto a far vibrare il cuore di tutti gli amanti della musica. Questo evento non è solo un concerto, ma un segnale chiaro di come la musica dal vivo stia vivendo un grande revival. Non perdere l'occasione di assistere a un momento storico!

Il 2 giugno 2025 segnerà una data memorabile per tutti gli amanti della musica pop. Justin Timberlake, il ragazzo di Memphis che ha conquistato il mondo prima con gli *NSYNC e poi come solista, tornerà in Italia per la prima volta dopo cinque anni di assenza. L'Ippodromo SNAI San Siro di Milano si trasformerà in un teatro di emozioni per accogliere una delle figure più carismatiche e influenti della musica contemporanea, nel contesto degli I-Days Milano 2025. Dal Mickey Mouse Club agli *NSYNC: la genesi di una leggenda. La storia di Justin Randall Timberlake inizia nel 1993, quando a soli dodici anni viene selezionato per il Mickey Mouse Club della Disney.

