Il primo nido della stagione di Caretta Caretta nel Cilento | Un trionfo della natura

La magia della natura si è manifestata nel Cilento: il primo nido di caretta caretta ha fatto capolino sulla spiaggia di Ascea! Un evento straordinario che segna l'inizio di una stagione di speranza e rinascita, in un contesto globale in cui la salvaguardia dell'ambiente è più che mai cruciale. Scoprire come queste tartarughe tornano a casa per riprodursi è un invito a riflettere sul nostro ruolo nella protezione dei tesori naturali.

Ancor prima dell'inizio ufficiale del monitoraggio, una notizia emozionante ha catturato l'attenzione degli esperti e degli amanti della natura: questa mattina, il personale incaricato della pulizia del litorale di Ascea ha segnalato una traccia intrigante. La curiosità si è rapidamente trasformata in gioia e meraviglia quando il personale del Dohrn è intervenuto per verificare la scoperta. Con grande entusiasmo, il presidente dell'Enpa di Salerno, Nicola.

