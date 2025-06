Il preoccupante calo delle nascite nella Tuscia | il dato è superiore alla media nazionale

Il calo delle nascite nella Tuscia è un campanello d’allarme per il futuro del nostro Paese. Con oltre 370mila nuovi nati nel 2024, segnaliamo una diminuzione allarmante, superiore alla media nazionale. Questo trend non colpisce solo le singole famiglie, ma mette a rischio la sostenibilità sociale ed economica dell’Italia. Quali politiche potrebbero invertire questa rotta e riaccendere la speranza per le nuove generazioni? La risposta è nelle mani di tutti noi.

Non accenna a interrompersi il calo delle nascite in Italia. È quanto certificano gli ultimi dati disponibili recentemente pubblicati da Istat. Nel 2024 infatti i nuovi nati sono stati circa 370mila, cioè 10mila in meno rispetto al 2023, con una riduzione del 2,6% in un solo anno. Rispetto al. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Il preoccupante calo delle nascite nella Tuscia: il dato è superiore alla media nazionale

