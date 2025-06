Il preoccupante calo delle nascite nella Tuscia | il dato è superiore alla media nazionale

In Tuscia il calo delle nascite si fa sentire ancora di più, superando la media nazionale. Un trend preoccupante che riflette le difficoltà economiche e sociali del nostro tempo. Nel 2024, le nascite sono scese a circa 370mila, segnando un drammatico -2,6% rispetto all’anno precedente. Questo fenomeno non è solo un dato statistico, ma una spia di un futuro incerto per la nostra società. È tempo di riflettere sulle cause e sulle possibili soluzioni!

Non accenna a interrompersi il calo delle nascite in Italia. È quanto certificano gli ultimi dati disponibili recentemente pubblicati da Istat. Nel 2024 infatti i nuovi nati sono stati circa 370mila, cioè 10mila in meno rispetto al 2023, con una riduzione del 2,6% in un solo anno.

