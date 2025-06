Il parco degli Acquedotti è ostaggio della sinistra | l’iniziativa pro referendum scatena il centrodestra

Il Parco degli Acquedotti diventa il palcoscenico di un acceso dibattito politico, con la sinistra e il centrodestra che si sfidano per raccogliere consensi in vista del referendum dell'8 e 9 giugno. La presenza massiccia di romani all'incontro della CGIL Filcams dimostra quanto siano caldi i temi del lavoro e della partecipazione. Questo evento non è solo una manifestazione: è un chiaro segnale della voglia di cambiamento e di attivismo che dilaga nella capitale. Chi prender

Nessun posto a sedere sistemato sotto al palco è rimasto vuoto. Tantissimi i romani hanno deciso di aderire all’iniziativa organizzata dalla CGIL Filcams per lanciare il voto referendario dell’8 e 9 giugno. Un appuntamento che, però, ha sollevato delle proteste. L'appuntamento per lanciare i. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - “Il parco degli Acquedotti è ostaggio della sinistra”: l’iniziativa pro referendum scatena il centrodestra

