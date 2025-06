Il parco agrivoltaico di 19 ettari e da 18 milioni di euro | Pannelli alti fino a 4 metri inaccettabile sacrificare suolo fertile e biodiversità

Il progetto del parco agrivoltaico di Mamiano, con 19 ettari di pannelli alti fino a 4 metri, solleva un acceso dibattito. Mentre la transizione energetica è fondamentale, i residenti temono un sacrificio di suolo fertile e biodiversità. Questa situazione mette in evidenza il delicato equilibrio tra sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente. Riflessioni cruciali per il futuro delle nostre campagne: è possibile conciliare energia verde e agricoltura di qualità?

Alcuni residenti di Mamiano sono preoccupati per il progetto, attualmente in fase di autorizzazione, di un parco agrivoltaico su oltre 19 ettari di terreni agricoli nei comuni di Traversetolo e Montechiarugolo. Il progetto è stato proposto dalla Green Frogs Parma Srl, società con sede a Brescia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Il parco agrivoltaico di 19 ettari e da 18 milioni di euro: "Pannelli alti fino a 4 metri, inaccettabile sacrificare suolo fertile e biodiversità"

