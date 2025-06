Il Papa saluta i ciclisti del Giro d’Italia 2025 | Siete modelli per i giovani

Il Papa accoglie i ciclisti del Giro d'Italia 2025, ribadendo il loro ruolo di modelli per le nuove generazioni. Un messaggio forte in un'epoca in cui l'inspirazione e i valori positivi sono fondamentali. La passione per lo sport si fonde con la spiritualità: un invito a perseguire sogni sani e attivi. Questo incontro celebra non solo la fatica degli atleti, ma anche il potere dello sport nel formare il futuro!

Città del Vaticano, 1 giugno 2025 – "Siete sempre i benvenuti, qui in Vaticano e nella Chiesa”. Lo ha detto Papa Leone XIV ai ciclisti del Giro d’Italia 2025, salutandoli sia in italiano che in inglese. "Spero che per tutti voi sia veramente una giornata bellissima". "Vi ringrazio per tutto quello che fate: siete modelli davvero" per i giovani "e come avete imparato a curare il corpo, anche lo spirito sia sempre benedetto. Siate sempre attenti a tutto l'essere umano: corpo, mente, cuore e spirito. Congratulazioni a tutti", ha concluso il Papa benedicendo gli sportivi. Pope Leo XIV during the greeting at the passage of the Giro d'Italia cycling race, in Vatican City, 01 June 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Papa saluta i ciclisti del Giro d’Italia 2025: “Siete modelli per i giovani”

Leggi anche Giro d'Italia 2025: grande accoglienza per i ciclisti, festa in rosa in sette comuni del Brindisino - Il Giro d'Italia 2025 regala una grande festa in rosa attraverso sette comuni del brindisino. Martedì 13 maggio, ciclisti e tifosi si sono uniti in un'atmosfera festosa che ha coinvolto Alberobello, Lecce, Fasano, Ostuni e altri, per quattro ore di spettacolo e entusiasmo.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il saluto del Papa! Leone XIV accoglierà il Giro d'Italia in Vaticano; La passione dei Papi per il ciclismo; Pedalando sotto lo sguardo di Maria e del Papa, il Giro d'Italia passa in Vaticano; Giro d'Italia: il saluto di Papa Leone XIV a Roma per il Grande Arrivo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Giro d'Italia in Vaticano, il Papa saluta i ciclisti

Si legge su ansa.it: 'Siete modello per i giovani del mondo. Il ciclismo è importante come tutto sport', Giro amato ovunque' (ANSA) ...

Il Giro d'Italia in Vaticano, Papa Leone XIV saluta i ciclisti. VIDEO

Secondo tg24.sky.it: Il Giro d'Italia è passato in Vaticano e Papa Leone XIV ha salutato i ciclisti, ricevendo anche la maglia rosa. "Sappiate che siete modelli per i giovani di tutto il mondo, si ama il Giro d'Italia non ...

Il Papa saluta il Giro: “Ciclisti modello per i giovani”

Scrive repubblica.it: Leone XIV ha ricevuto la carovana in Vaticano prima delle partenza dell’ultima tappa: “Spero che come avete imparato a curare il corpo, anche lo spirito sia ...