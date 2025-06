Il Papa | Il matrimonio è il vero amore tra uomo e donna

Nell'omelia della messa del Giubileo delle famiglie Leone XIV ha aggiunto: "Non è un ideale" ma "questo rende capaci di donare la vita". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il Papa: "Il matrimonio è il vero amore tra uomo e donna"

Papa Leone XIV ha nominato il cardinale Baldassare Reina, già vicario generale di Roma e gran cancelliere della Pontificia Università Lateranense, nuovo gran cancelliere del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per il Matrimonio e la Famiglia.

Il Papa: "Il matrimonio è il vero amore tra uomo e donna"

Da msn.com: "Il matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore tra l'uomo e la donna: amore totale, fedele, fecondo". Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa del Giubileo delle famiglie, sottolineand ...

Papa: Il matrimonio è il canone del vero amore tra uomo e donna

Scrive quotidiano.net: Il Papa durante il Giubileo delle famiglie esorta genitori e figli a vivere l'amore totale e fedele, e i nonni a vegliare con saggezza.

Papa: matrimonio non è ideale, ma canone vero amore tra uomo e donna

Si legge su msn.com: Città del Vaticano (Vaticano), 1 giu. (LaPresse) – “Il matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore tra l’uomo e la donna: amore totale, fedele, fecondo. Mentre vi trasforma in una carne so ...