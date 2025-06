Il papà di De Bruyne allarma i tifosi del Napoli | non ha deciso dove andrà ci sono più trattative

Il papà di De Bruyne scuote il mercato: «Non ha deciso dove andrà, ci sono più trattative». Una frase che fa tremare i cuori dei tifosi del Napoli, ansiosi di vedere il loro sogno realizzarsi. In un contesto calcistico sempre più competitivo, ogni dichiarazione può cambiare le sorti di una squadra. Gli appassionati sono avvisati: la saga De Bruyne è solo all'inizio e il futuro è avvolto nel mistero!

Come spesso accade, i grandi acquisti in dirittura di arrivo regalano momenti di incertezza. A gettare nel panico i tifosi del Napoli ci ha pensato il padre di De Bruyne con dichiarazioni rilasciate a sforza.be durante la Kdb Cup un torneo per squadre giovanili. Il papà, di fatto, ha detto che non c'è solo il Napoli sul figlio e che non conta la bellezza della città per decidere la prossima squadra di Kevin: «Al momento ci sono più direzioni. Dove giocherà Kevin è una domanda che ogni tifoso di calcio si pone.