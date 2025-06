Il Papa a pranzo con gli Agostiniani | un momento di condivisione e scherzi

Un pranzo che va oltre il semplice rito: il Papa, circondato dagli agostiniani, ha condiviso risate e riflessioni sulla complessità del suo ruolo. In un'epoca di cambiamenti rapidi e sfide globali, il suo messaggio di umanità e autenticità risuona forte. È proprio nei momenti di convivialità che nascono le idee più profonde: chi meglio di lui può insegnarci a trovare equilibrio tra impegni e relazioni? Un invito a riflettere sulle nostre priorità quotid

Il Papa ha detto che "ha molta attività, tanti appuntamenti dice 'sto ancora imparando come posso organizzare le cose, perché non è facile'". Lo ha detto il priore degli agostiniani, padre Alejandro Moral Antón, parlando con i giornalisti alla fine del pranzo con il Papa. "Abbiamo mangiato, abbiamo fatto fotografie", "abbiamo pregato insieme", ha raccontato ancora il Priore degli Agostiniani. Padre Moral, che oggi ha compiuto gli anni, il motivo per il quale il Papa ha pranzato con gli Agostiniani, riferisce che a tavola si è anche scherzato: "Mi dice sempre che è più giovane di me, questo non posso negarlo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Papa a pranzo con gli Agostiniani: un momento di condivisione e scherzi

Leggi anche Papa Leone XIV celebra messa e pranzo con gli agostiniani di via Paolo VI - Oggi, Papa Leone XIV ha scelto di trascorrere il suo giorno di riposo con gli agostiniani di via Paolo VI.

