Il nuovo servizio di autolettura di Talete | ecco come funziona

Talete lancia MIA, il nuovo servizio di autolettura tramite WhatsApp: un passo verso il futuro dell'assistenza clienti! Con questa innovazione, gli utenti possono comunicare in modo semplice e immediato, rispondendo a una crescente richiesta di servizi digitali. Immagina di gestire la tua fornitura d'acqua con un semplice messaggio! Scopri come questa tecnologia sta cambiando le regole del gioco nella relazione con i clienti. Non perdere l'occasione di essere parte della rivoluzione digitale!

Talete ha implementato con successo MIA, un innovativo servizio di assistenza clienti accessibile tramite WhatsApp. L'obiettivo principale di questa iniziativa è rendere l’interazione con l'azienda piĂą semplice, rapida ed efficiente per tutti gli utenti. Attualmente, memorizzando il numero. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Il nuovo servizio di autolettura di Talete: ecco come funziona

Leggi anche CuriositĂ : ai nastri di partenza "Family link", il nuovo servizio di Giovamente - Siamo entusiasti di presentarvi Family Link, un nuovo servizio di Giovamente che si propone di essere un supporto concreto per le famiglie del nostro territorio.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il nuovo servizio di autolettura di Talete: ecco come funziona; Il nuovo servizio di autolettura di Talete | ecco come funziona. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Talete aggiunge nuove funzionalità al servizio di assistenza via WhatsApp

tusciaup.com scrive: Talete ha implementato con successo MIA, un innovativo servizio di assistenza clienti accessibile tramite WhatsApp. L’obiettivo principale di questa iniziativa è rendere l’interazione con l’azienda pi ...

Talete, online il nuovo sito: "Più facile avere informazioni e comunicare le letture"

Secondo ilmessaggero.it: Una nuova finestra su Talete ... servizio clienti. Desideri rimanere aggiornato sulle novità e le iniziative della società? Segui le nostre pagine social”, è la proposta. Il nuovo portale ...

Talete, operativi il nuovo sito web e lo sportello online

tusciaup.com scrive: Navigando nel nuovo sito web di Talete S.p.A., si avranno a disposizione un’interfaccia chiara e semplice, informazioni sempre aggiornate, un servizio clienti dedicato ... sarà possibile comunicare la ...