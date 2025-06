Il Movimento Repubblicani Europei entra nella rete con Azione Liberaldemocratici e Base Popolare

Il Movimento Repubblicani Europei si unisce a Azione, Partito Liberaldemocratico e Base Popolare, creando sinergie in vista delle elezioni comunali del 2026 a Macerata. Un’alleanza che segna un momento cruciale per la politica locale, evidenziando la ricerca di nuove soluzioni e ideali. Il crescente interesse verso questa nuova proposta è un chiaro segnale: i cittadini vogliono un cambiamento tangibile! Siete pronti a scoprire cosa bolle in pentola?

Il Movimento Repubblicani Europei ha deciso di aderire all’iniziativa politica, promossa nelle scorse settimane da Azione, Partito liberaldemocratico e Base Popolare Marche, che si sta sviluppando in vista delle elezioni comunali del 2026 a Macerata. "Questa nuova adesione certifica il crescente interesse verso una nuova offerta politica in città , basata su valori comuni, approccio non ideologico e metodo di lavoro condiviso - commentano i coordinatori locali delle tre forze politiche, Federico Valori per Azione, Riccardo Cogliandro per il Partito liberaldemocratico e Mattia Orioli per Base Popolare Marche –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Movimento Repubblicani Europei entra nella rete con Azione,. Liberaldemocratici e Base Popolare

