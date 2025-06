Il mondo che vorrei | al Forum in mostra le opere degli studenti delle scuole statali

Il 4 giugno, il Forum Palermo si trasformerà in un laboratorio di creatività con la mostra "Il mondo che vorrei". I piccoli artisti delle scuole statali presenteranno dieci opere uniche, frutto di immaginazione e speranza. Questo evento non è solo una vetrina di talenti, ma anche un'importante riflessione su come le nuove generazioni vedono il futuro. Scopriremo così come i bambini sognano di cambiare il mondo!

“Il mondo che vorrei” è il titolo della mostra, organizzata da Forum Palermo, con il patrocinio gratuito del Comune di Palermo, che si inaugurerà mercoledì 4 giugno, alle ore 10.30, in piazza Fashion. L’esposizione sarà composta da dieci mondi realizzati dagli studenti, 300 tra bambine e bambini. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - “Il mondo che vorrei”: al Forum in mostra le opere degli studenti delle scuole statali

Cerca Video su questo argomento: Mondo Vorrei Forum Mostra Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il mondo che vorrei, mostra alunni delle scuole al Forum Palermo; Per gli USA la Cina “si prepara a usare la forza” in Asia; Il mondo che vorrei: al Forum di Palermo il pianeta Terra visto da 300 bimbi; Un viaggio nel futuro: gli studenti raccontano il mondo che sognano al Forum Palermo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Il mondo che vorrei, mostra alunni delle scuole al Forum Palermo

Lo riporta msn.com: "Il mondo che vorrei" è il titolo della mostra, organizzata da Forum Palermo, con il patrocinio gratuito del Comune, che si inaugurerà il 4 giugno, alle 10.30, in piazza Fashion. (ANSA) ...

“Il mondo che vorrei”: al Forum in mostra le opere degli studenti delle scuole statali

palermotoday.it scrive: “Il mondo che vorrei” è il titolo della mostra, organizzata da Forum Palermo, con il patrocinio gratuito del Comune di Palermo, che si inaugurerà mercoledì 4 giugno, alle ore 10.30, in piazza Fashion.

“Il mondo che vorrei” e le opere di Ilaria Bernardi in mostra a palazzo Guinigi

Riporta noitv.it: LUCCA - Ultimi giorni per visitare l’interessantissima mostra di pittura dal titolo “il mondo che vorrei” organizzata da Art in Lucca con il patrocinio di Comune, Provincia e Regione Toscana.