Il mito della Citroën 2CV | spettacolo e passione al 30 Raduno in Francia

La Citroën 2CV non è solo un’auto, ma un'icona di libertà e innovazione che attraversa le epoche. Al 30° Raduno Nazionale in Francia, la fantasia dei fan ha preso il volo: da bat-mobile a vasca da bagno, ogni creatività racconta una storia unica. Questo evento celebra non solo il mito della due cavalli, ma anche il potere dell'immaginazione collettiva. Un tributo a chi ama sognare su quattro ruote!

C’è chi l’ha trasformata in una bat-mobile, chi l’ha resa una vasca da bagno su ruote e chi si è spinto oltre, creando una due cavalli a due teste. La Citroën 2CV, simbolo di creatività e libertà su quattro ruote, continua a far sognare generazioni di appassionati. Lo dimostra il successo travolgente del 30° Raduno Nazionale dei Club Francesi 2CV, che ha visto migliaia di fan e quasi 3.000 esemplari della mitica vettura riunirsi ad Adge, nel dipartimento dell’Hérault, nel sud della Francia. Un raduno tra passione, originalità e tradizione. L’evento, ormai appuntamento fisso per gli amanti della 2CV, ha trasformato la cittadina di Adge in un museo a cielo aperto dove ogni auto racconta una storia unica. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Il mito della Citroën 2CV: spettacolo e passione al 30° Raduno in Francia

Contenuti che potrebbero interessarti

Chi è Antonio Filosa, nuovo CEO di Stellantis in azienda da 25 anni, ha rilanciato Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e Ram in America

Antonio Filosa, napoletano di 52 anni e veterano con oltre 25 anni di esperienza nel settore automobilistico, assume il ruolo di CEO di Stellantis.