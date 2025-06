‘il mio allontanamento dal manchester city era piuttosto casuale me lo hanno venduto l hanno lanciato molto bene e subito sapevo che era quello che volevo fare ‘ – georgia stanway sulla migliore decisione della sua carriera

Georgia Stanway racconta il suo sorprendente allontanamento dal Manchester City, un passaggio che ha segnato la sua carriera. In un mondo calcistico dove le decisioni vengono spesso pianificate, la sua storia dimostra come opportunità inaspettate possano rivelarsi game-changer. La vita di un calciatore è un mix di routine e imprevedibilità, e Georgia ha colto l'attimo, trasformando una situazione casuale in una scelta vincente. Scopri come le sorprese possono essere alleate nel raggiungere nuovi traguardi

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: La vita di un calciatore deve essere un po ‘strana. Un momento in cui stai andando in giro per la tua attività, giocando regolarmente per il club e il paese – e quindi un’offerta può venire fuori dal blu per cambiare il corso di tutta la tua vita. È così che è successo per la Georgia Stanway. Il centrocampista delle leonesse era regolare per il Manchester City nel 202122, anche se con alcune frustrazioni di svolgere un ruolo di utilità. Ma poi Stanway ricevette la chiamata dal suo agente che il Bayern Monaco era interessato ai suoi servizi. Ti potrebbe piacere Georgia Stanway: “Volevo entrare in un ambiente in cui non conoscevo nessuno e nessuno mi conosceva”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com