Il ministro Tajani annuncia l'arrivo della dottoressa Alaa e della sua famiglia dall'area di Gaza, un gesto che si inserisce in un contesto di crescente solidarietà verso il popolo palestinese. Con la morte del marito, la dottoressa cerca rifugio e speranza in Italia. Questo evento non è solo un atto umanitario, ma un simbolo potente di accoglienza in un momento storico in cui il mondo ha bisogno di unità e compassione.

"Insieme al piccolo Adam accoglieremo anche sua madre. Dopo la morte del marito, la dott.ssa Alaa ha deciso di venire anche lei in Italia. Sarà accompagnata dalla sorella con i suoi 4 figli. Il popolo palestinese guarda all'Italia con amicizia e speranza. Il Governo continuerà nella sua azione umanitaria per aiutare il più possibile la popolazione di Gaza e a lavorare per un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi". Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il ministro Tajani: Accoglienza per la dott.ssa Alaa e famiglia da Gaza

