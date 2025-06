Il MiMo all’Autodromo Passione e adrenalina | in pista supercar da sogno

Il MiMo 2024 sta per accendere i motori all'Autodromo di Monza, dal 27 al 29 giugno! Un evento imperdibile per gli amanti delle supercar e dell'adrenalina pura. La novità? L'inaugurazione con la Pagani Huayra R Evo Roadster, simbolo di innovazione e lusso. In un'epoca in cui la sostenibilità si fa strada anche nel mondo automotive, scopri come il futuro delle auto sportiva sta cambiando. Non perdere l'occasione di vivere questa esperienza

È conto alla rovescia per il “MiMo”, il festival motoristico gratuito che torna per la sua quarta edizione da venerdì 27 a domenica 29 giugno all’ Autodromo di Monza: una tre giorni all’insegna della passione e dell’adrenalina. L’inaugurazione è in programma venerdì 27 alle 12.30: a tagliare il nastro sarà la Pagani Huayra R Evo Roadster, seguita dai convogli della Journalist Parade, della Donne&Motori Parade e della Supercar Parade, con una rappresentanza delle più belle vetture sportive di tutti i tempi. Nel Supercar Paddock il pubblico potrà ammirare una selezione di Aston Martin, Dallara, Ferrari, Lamborghini, Lotus, Maserati, McLaren, Mercedes, Pagani, Porsche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il “MiMo” all’Autodromo. Passione e adrenalina: in pista supercar da sogno

Cerca Video su questo argomento: Mimo Autodromo Passione Adrenalina Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Il “MiMo” all’Autodromo. Passione e adrenalina: in pista supercar da sogno; MIMO 2025 riaccende i motori: supercar, eventi e show all’Autodromo di Monza; Nuova edizione del MIMO, l'appuntamento gratuito col mondo delle auto; MIMO 2025, festival, potenza, eventi spettacolari. 🔗Su questo argomento da altre fonti

MIMO tornerà dal 16-18 Giugno 2023, focus sulla passione in autodromo

Secondo motori.quotidiano.net: I modelli degli oltre 50 Marchi auto e moto che parteciperanno a MIMO 2023 si troveranno tra il paddock 1 e il paddock 2 dell’Autodromo di Monza ... oltre all’adrenalina del mettersi alla prova con un ...

MIMO all’Autodromo Nazionale: il ritorno dei motori a Monza

Da tecnoandroid.it: L’Autodromo Nazionale di Monza si prepara ad accogliere la quarta edizione del MIMO, il Milano Monza Motor Show. Ovvero un evento gratuito dedicato ai motori ...

MiMo 2023: 60mila spettatori in pista all’Autodromo di Monza

Riporta ilsole24ore.com: La passione per i motori è ... per l'automotive che nella terza edizione di MIMO ha dato appuntamento a 60.000 visitatori dal 16 al 18 giugno all'Autodromo Nazionale di Monza.